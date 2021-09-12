Росію порівняв з “Аль-Каїдою” і Талібаном головнокомандувач ЗСУ

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Війну на Донбасі та нову хвилю агресії окупаційної армії Росії прокоментував головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Лише від початку вересня ворог обстріляв наші позиції 59 разів, з них 19 із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок один захисник України загинув, 13 отримали поранення, ще восьмеро — бойові травмування, — написав Залужний у Фейсбук.

Він наголосив, що на обстріли противника військовослужбовці Об'єднаних сил дають адекватну відповідь, а розвідка Міноборони повідомила про загибель шістьох і поранення 12 терористів. Головнокомандувач ЗСУ також порівняв Росію з «Аль-Каїдою», ІДІЛ і Талібаном.

Росія, подібно до Аль-Каїди, ІДІЛ, Талібану, залишається джерелом небезпеки для всього цивілізованого світу, — йдеться у повідомлення Залужного.

Офіцер додав, що ситуація на Донбасі перебуває під повним контролем Києва.

Високий рівень наших бойових спроможностей поряд із готовністю суспільства до спротиву є гарантією стримування агресора і безпеки країни. Восьмий рік поспіль ЗСУ протистоять ворогу, який вдається до порушень міжнародного порядку — інтервенції, анексії та окупації територій, підтримання тероризму й екстремізму, постійних гібридних атак, — підсумував військовий.

Нагадаємо, 11 вересня зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Росії. Внаслідок обстрілів двоє захисників України загинули, ще десятеро дістали поранення і травми.