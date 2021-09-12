Частина скелі впала на будинки у Мехіко, є загиблі

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Сильний зсув у Мехіко спричинив обвалення частини скелі на житлові будинки. Наразі відомо про щонайменше одного загиблого, триває пошук уцілілих. Зсув стався у п’ятницю, внаслідок стихії 10 осіб вважаються зниклими безвісти, одну вдалося врятувати.

Частина скелі, яка впала, була розміром з невеликий будинок. Влада евакуювала мешканців 80 прилеглих помешкань через небезпеку нових зсувів і перешкоджання роботі рятувальних бригад, повідомляє The Washington Post.

Причиною зсуву міг стати землетрус силою 7 балів за шкалою Ріхтера, що сколихнув Акапулько 7 вересня, а також сильні зливи, які пройшли регіоном.

Ситуація з пошуком уцілілих ускладнюється ландшафтом району — занадто вузькі стежки не дозволяють застосувати для розбору завалів велику техніку. Окрім цього, гірський схил вважається вкрай нестабільним. Тому пошукові роботи там ведуться лише вдень.

Рятувальники та волонтери самотужки виносять сміття і розкопують завали. Також до пошуків залучені кінологи з собаками.

Джерело: The Washington Post