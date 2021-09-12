Часть скалы рухнула на дома в Мехико, есть погибшие

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Ракурс

Сильный оползень в Мехико вызвал обрушение части скалы на жилые дома. Известно по меньшей мере об одном погибшем, идет поиск уцелевших. Оползень произошел в пятницу, в результате стихии 10 человек считаются пропавшими без вести, одного удалось спасти.

Рухнувшая часть скалы была размером с небольшой дом. Власти эвакуировали жителей 80 близлежащих домов из-за опасности новых оползней и препятствования работе спасательных бригад, сообщает The Washington Post.

Причиной инцидента могло послужить землетрясение силой 7 баллов по шкале Рихтера, которое всколыхнуло Акапулько 7 сентября, а также сильные ливни, прошедшие регионом.

Ситуация с поиском уцелевших осложняется ландшафтом района — слишком узкие тропинки не позволяют применить для разбора завалов большую технику. Кроме этого, горный склон считается крайне нестабильным. Поэтому поисковые работы там ведутся только днем.

Спасатели и волонтеры самостоятельно выносят мусор и раскапывают завалы. Также к поискам привлечены кинологи с собаками.

Источник: The Washington Post