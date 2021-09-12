Россию сравнил с «Аль-Каидой» и Талибаном главнокомандующий ВСУ

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Ракурс

Войну на Донбассе и новую волну агрессии оккупационной армии России прокомментировал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

Только с начала сентября противник обстрелял наши позиции 59 раз, из них 19 из запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате один защитник Украины погиб, 13 получили ранения, еще восемь боевые травмы, — написал Залужный в Фейсбук.

Он отметил, что на обстрелы противника военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, а разведка Минобороны сообщила о гибели шести и ранении 12 террористов. Главнокомандующий ВСУ также сравнил Россию с «Аль-Каидой», ИГИЛ и Талибаном.

Россия, подобно «Аль-Каиде», ИГИЛ, Талибану, остается источником опасности для всего цивилизованного мира, — говорится в сообщении Залужного.

Офицер добавил, что ситуация на Донбассе полностью контролирует Киев.

Высокий уровень наших боевых возможностей наряду с готовностью общества к сопротивлению является гарантией сдерживания агрессора и безопасности страны. Восьмой год подряд ВСУ противостоят врагу, который прибегает к нарушениям международного порядка — интервенции, аннексии и оккупации территорий, поддержанию терроризма и экстремизма, постоянных гибридных атак, — подытожил военный.

Напомним, 11 сентября зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований России. Вследствие обстрелов два защитника Украины погибли, еще десять получили ранения и травмы.