Росію в Європарламенті назвали застійною авторитарною клептократією — резолюція

https://racurs.ua/ua/n160255-avtorytarna-kleptokratiya-ievroparlament-zaklykav-ne-vyznavaty-vybory-v-rosiyi.html

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Європарламент 16 вересня схвалив резолюцію про можливу відмову від визнання нового складу парламенту РФ. У документі Єврокомісію закликали не визнавати парламент Росії у разі, якщо майбутні вибори в РФ відбудуться з порушеннями принципів демократії.

У тексті Росію називають авторитарною клептократією в стані застою і вимагають від ЄС бути готовим не визнавати російський парламент. Режим Путіна визнають найбільшим викликом для Європи.

За резолюцію проголосували 494 законодавця, 103 виступили проти. Ще 72 члена ЕП утрималися від голосування по резолюції.

У прес-релізі, опублікованому на сайті ЄП, повідомляється, що документ підготували на основі затвердженої депутатами Європарламенту доповіді представника Литви депутата Андрюса Кубілюса із закликом до влади Євросоюзу про перегляд відносин з Росією і готовності не визнавати підсумки виборів до Держдуми.

У резолюції також є рекомендації щодо посилення санкцій та зниження залежності Європи від нафти та газу з Росії, міститься пропозиція у випадку порушень розглядати відсторонення Росії від членства ПАРЄ. На попередній сесії ПАРЄ українська делегація вже обговорювала це питання.

Голосування на виборах до Держдуми РФ і на регіональних виборах різних рівнів пройде з 17 по 19 вересня.

10 вересня в ЄС продовжили персональні санкції проти Росії, які були запроваджені за агресію проти України.