Сертифікацію російської вакцини «Спутник» призупинила ВООЗ

Сертифікацію російської вакцини “Спутник” припинила ВООЗ

https://racurs.ua/ua/n160254-sertyfikaciu-rosiyskoyi-vakcyny-sputnyk-pryzupynyla-vooz.html

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Сертифікацію російської вакцини проти COVID-19 «Спутник» (Sputnik V) призупинила Всесвітня організація охорони здоров’я. ВООЗ чекає додаткової інформації від виробника.

Процес схвалення вакцини Sputnik V з боку ВООЗ був призупинений, тому що під час інспекції на одній з фабрик, яка становить частину виробництва вакцини Sputnik V, було виявлено, що ця фабрика не відповідає новим правилам «найкращої практики виробництва», — пояснив заступник очільника Панамериканської організації охорони здоров’я доктор Жарбас Барбоса, інформує сайт ООН.

З його слів, щоб отримати схвалення з боку Всесвітньої організації охорони здоров’я, виробник вакцини повинен надати інформацію про саме місце виробництва, безпеку вакцини та її ефективність.

Барбоса додав, що російські виробники повинні внести необхідні зміни в виробничий процес і повідомити про це ВООЗ, після чого буде проведена нова інспекція.

Нагадаємо, Росія стверджує, що розробила «першу у світі вакцину» проти коронавірусної інфекції. ВООЗ, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили недовіру до цієї вакцини. Взимку клінічні випробування цієї вакцини ще тривали. Серед тих, хто вакцинувався «Спутником» — проросійський нардеп Віктор Медведчук.