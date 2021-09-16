Сертификация российской вакцины «Спутник» приостановила ВОЗ

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Сертификацию российской вакцины против COVID-19 «Спутник» (Sputnik V) приостановила Всемирная организация здравоохранения. ВОЗ ожидает дополнительной информации от производителя.

Процесс одобрения вакцины Sputnik V со стороны ВОЗ был прекращен, так как во время инспекции на одной из фабрик, которая составляет часть производства вакцины Sputnik V, было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новым правилам «лучшей практики производства», — пояснил замглавы Панамериканской организации здравоохранения доктор Жарбас Барбоса, информирует сайт ООН.

По его словам, чтобы получить одобрение со стороны Всемирной организации здравоохранения, производитель вакцины должен предоставить информацию о самом месте производства, безопасности вакцины и ее эффективности.

Барбоса добавил, что российские производители должны внести необходимые изменения в производственный процесс и сообщить об этом ВОЗ, после чего будет проведена новая инспекция.

Напомним, Россия утверждает, что разработала «первую в мире вакцину» против коронавирусной инфекции. ВОЗ, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения, выразили недоверие к этой вакцине. Зимой клинические испытания «Спутника» еще продолжались. Среди тех, кто вакцинировался «Спутником» — пророссийский нардеп Виктор Медведчук.