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Ракурс
Танец. Фото: Думская

«Лебединое озеро» для мэра на Одесчине станцевала чиновница — курьезное видео

16 сен 2021, 13:05
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На Одесчине чиновница исполнила фрагмент балета «Лебединое озеро» в сессионном зале в честь дня рождения мэра Черноморска Василия Гуляева.

Выступление состоялось сразу после завершения аппаратного совещания в горсовете. Об этом сообщает «Думская».

Чиновница в балетной пачке попросила мэра выйти из-за кафедры и спустится в зал, где под аплодисменты коллег произнесла поздравления и вручила букет. Далее в горсовете устроили музыкальное шоу.

Самому меру понравился неожиданный сюрприз от коллег.

Это был приятный сюрприз. Юлия Кристанова — балерина, и решила удивить меня своим мастерством, — заявил Гуляев.

По мнению мэра города, чиновница не перегнула палку — поздравление было корректным и не помешало ходу аппаратного совещания.

«Приватный танец» для мэра уже высмеяли в соцсетях. Многие пользователи посчитали это выступление ужасным и неуместным.

Реакция соцсетей. Скриншот: Ракурс


Напомним, ранее мы сообщали, что в Сумской области вспыхнул необычный скандал — в городском совете города Ромен чиновницу уволили из-за колдовства. Женщина якобы занималась «черной магией» в помещении горсовета.

Источник: Думская

Источник: Ракурс


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