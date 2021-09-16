Танец. Фото: Думская

https://racurs.ua/n160253-lebedinoe-ozero-dlya-mera-na-odeschine-stancevala-chinovnica-kureznoe-video.html

Ракурс

На Одесчине чиновница исполнила фрагмент балета «Лебединое озеро» в сессионном зале в честь дня рождения мэра Черноморска Василия Гуляева.

Выступление состоялось сразу после завершения аппаратного совещания в горсовете. Об этом сообщает «Думская».

Чиновница в балетной пачке попросила мэра выйти из-за кафедры и спустится в зал, где под аплодисменты коллег произнесла поздравления и вручила букет. Далее в горсовете устроили музыкальное шоу.

Самому меру понравился неожиданный сюрприз от коллег.

Это был приятный сюрприз. Юлия Кристанова — балерина, и решила удивить меня своим мастерством, — заявил Гуляев.

По мнению мэра города, чиновница не перегнула палку — поздравление было корректным и не помешало ходу аппаратного совещания.

«Приватный танец» для мэра уже высмеяли в соцсетях. Многие пользователи посчитали это выступление ужасным и неуместным.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Сумской области вспыхнул необычный скандал — в городском совете города Ромен чиновницу уволили из-за колдовства. Женщина якобы занималась «черной магией» в помещении горсовета.

Источник: Думская