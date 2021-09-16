Танець. Фото: Думська

https://racurs.ua/ua/n160253-lebedyne-ozero-dlya-mera-na-odeschyni-stancuvala-chynovnycya-kuryozne-video.html

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На Одещині чиновниця виконала фрагмент балету «Лебедине озеро» в сесійній залі в честь дня народження мера Чорноморська Василя Гуляєва.

Виступ відбувся відразу після завершення апаратної наради в міськраді. Про це повідомляє «Думська».

Чиновниця в балетній пачці попросила мера вийти з-за кафедри та спуститься в зал, де під оплески колег вимовила привітання і вручила букет. Далі в міськраді влаштували музичне шоу.

Самому меру сподобався сюрприз від колег.

Це був приємний сюрприз. Юлія Крістанова — балерина, і вирішила здивувати мене своєю майстерністю, — заявив Гуляєв.

На думку мера міста, чиновниця не перегнула палицю — привітання було коректним і не завадило проведенню апаратної наради.

«Приватний танець» для мера вже висміяли в соцмережах. Багато користувачів вважають цей виступ жахливим і недоречним.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Сумській області спалахнув незвичайний скандал — в міській раді міста Ромен чиновницю звільнили через чаклунство. Жінка нібито займалася «чорною магією» в приміщенні міськради.

Джерело: Думська