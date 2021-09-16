Авторитарная клептократия — Европарламент призвал не признавать выборы в России

https://racurs.ua/n160255-avtoritarnaya-kleptokratiya-evroparlament-prizval-ne-priznavat-vybory-v-rf.html

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Европарламент 16 сентября принял резолюцию о возможном отказе от признания нового состава парламента РФ. В документе Еврокомиссию призвали не признавать парламент России в случае, если предстоящие выборы в РФ пройдут с нарушениями принципов демократии.

Россию называют в тексте авторитарной клептократией в состоянии застоя и требуют от ЕС быть готовым не признавать российский парламент. Режим Путина признают самым большим вызовом для Европы.

За резолюцию проголосовали 494 законодателя, 103 выступили против. Еще 72 члена ЕП воздержались от голосования по резолюции.

В пресс-релизе, опубликованном на сайте ЕП, сообщается, что документ подготовили на основе утвержденного депутатами Европарламента доклада представителя Литвы депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза о пересмотре отношений с Россией и готовности не признавать итоги выборов в Госдуму.

В резолюции также есть рекомендации по усилению санкций и снижению зависимости Европы от нефти и газа из России, содержится предложение в случае нарушений рассматривать отстранение России от членства ПАСЕ. На предыдущей сессии ПАСЕ украинская делегация уже обсуждала этот вопрос.

Голосование на выборах в Госдуму РФ и на региональных выборах разных уровней пройдет с 17 по 19 сентября.

10 сентября в ЕС продлили персональные санкции против России, введенные из-за агрессии против Украины.