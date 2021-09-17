Выборы в России — фейк. Киев опубликовал перечень актов, которые нарушает РФ

https://racurs.ua/n160302-vybory-v-rossii-feyk-kiev-opublikoval-perechen-aktov-kotorye-narushaet-rf.html

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Министрество иностранных дел Украины опубликовало заявление в связи с противоправной организацией и проведением РФ выборов на временно оккупированных территориях Украины.

Киев выразил протест и приговорил противоправную организацию и проведение Россией 17−19 сентября выборов депутатов в Государственную думу РФ на временно оккупированной территории Крыма и двух областей востока Украины.

Речь идет о принуждении к голосованию граждан Украины по незаконно выданным им паспортам граждан РФ.

МИД рассматривает голосование как продолжение нарушения Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Украинские дипломаты перечислили нарушенные россиянами обязательства по международным договорам, участниками которых являются Украина и Россия.

Речь идет о законодательстве Украины, Уставе ООН, многочисленных резолюций Генеральной ассамблеи ООН, Хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года.

В МИД Украины констатируют, что результаты выборов не будут иметь никаких юридических последствий, поскольку привлечение к голосованию граждан Украины в Крыму и ОРДЛО исказит результаты выборов в Госдуму и ставит под сомнение их легитимность.

В России сегодня началось голосование на выборах разного уровня, которое продлится три дня: 17, 18 и 19 сентября. Половину из 450 депутатов Государственной думы выберут по пропорциональным спискам, других 225 парламентариев — в мажоритарных округах, на выборах в один тур.

Голосование продлится с пятницы по воскресенье. Формально — из-за коронавирусных ограничений, чтобы не создавать давки на избирательных участках. Скептики подозревают, что истинные мотивы власти несколько иные.

Некоторые избиратели у нас получат до девяти бюллетеней. Такая сложная, интересная, жаркая кампания, — сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.



В списки избирателей на выборы разного уровня включено более 108 млн российских граждан, проживающих на территории страны, а также более 2 млн россиян за пределами РФ.

Голосовать будут и граждане Украины, которые получили на оккупированных Россией территориях Украины паспорта РФ.