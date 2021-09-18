Ломаченко. Фото: Газета

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Ракурс

Василий Ломаченко, бывший чемпион мира по боксу, проведет новый бой 11 декабря. Соперником украинца станет ганский боксер Ричард Комми.

До этого Комми уже дрался с Теофимо Лопесом, который отобрал у украинца чемпионский титул. Об этом сообщил менеджер Ломаченко Эгис Климас, передает «Р-Спорт».

Менеджер, в частности, прокомментировал возможный реванш Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом в следующем году.

Посмотрим, насколько Лопесы мужчины. После поединка Васи с Накатани папа Лопеса зашел, пожал мне руку и сказал, что мы обязательно будем делать реванш. Поэтому ждем. Мы-то со своей стороны готовы, — подчеркнул он.

Заметим, что для Василия Ломаченко это будет второй бой после поражения от Лопеса. В июне этого года украинец уверенно разобрался с Масайоши Накатани. Комми станет уже вторым соперником Ломаченко, которого ранее побеждал Лопес.

Как известно, Ричард Комми был чемпионом мира в легком весе по версии IBF. Этот титул он завоевал в бою против Исы Чаниева, после чего защитил в поединке с Раймундо Бельтраном. 14 декабря 2019 года Комми встретился в ринге с Теофимо Лопесом и потерпел поражение техническим нокаутом во втором раунде. После этого ганец провел один бой. В этом году он нокаутировал Джексона Мартинеса. Всего на счету Комми 30 побед (27 нокаутом) и три поражения.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинский боксер Василий Ломаченко техническим нокаутом в девятом раунде победил японца Масайоши Накатани.

Источник: Р-Спорт