Ломаченко. Фото: Газета

https://racurs.ua/ua/n160370-biy-lomachenka-anonsuvav-menedjer-vidoma-data-i-supernyk.html

Ракурс

Василь Ломаченко, колишній чемпіон світу з боксу, проведе новий бій 11 грудня. Суперником українця стане ганський боксер Річард Коммі.

До цього Коммі вже бився з Теофімо Лопесом, який відібрав в українця чемпіонський титул. Про це повідомив менеджер Ломаченка Егіс Клімас, передає «Р-Спорт».

Менеджер, зокрема, прокоментував можливий реванш Василя Ломаченка з Теофімо Лопесом наступного року.

Подивимося, наскільки Лопеси чоловіки. Після поєдинку Васі з Накатані папа Лопеса зайшов, потиснув мені руку і сказав, що ми обов’язково будемо робити реванш. Тож чекаємо. Ми-то зі свого боку готові, — наголосив він.

Зауважимо, що для Василя Ломаченка це буде другий бій після поразки від Лопеса. У червні цього року українець впевнено розібрався з Масайоші Накатані. Коммі стане вже другим суперником Ломаченка, якого раніше перемагав Лопес.

Як відомо, Річард Коммі був чемпіоном світу в легкій вазі за версією IBF. Цей титул він завоював у бою проти Іси Чанієва, після чого захистив у поєдинку з Раймундо Бельтраном. 14 грудня 2019 року Коммі зустрівся в рингу з Теофімо Лопесом і зазнав поразки технічним нокаутом у другому раунді. Після цього ганець провів один бій. Цього року він нокаутував Джексона Мартінеса. Усього на рахунку Коммі 30 перемог (27 нокаутом) і три поразки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український боксер Василь Ломаченко технічним нокаутом у дев’ятому раунді переміг японця Масайоші Накатані.

Джерело: Р-Спорт