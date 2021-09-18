Вакцинация. Фото: istock

https://racurs.ua/n160365-tretu-dozu-pfizer-razreshili-v-ssha-kogo-budut-privivat.html

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Вакцинация от коронавируса в США будет проходить тремя дозами. Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) поддержало вакцинацию бустерными дозами препаратом Pfizer.

Третью дозу рекомендуют для людей старше 65 лет. Об этом сообщает Axios.

Специалисты рекомендуют прививаться третьей дозой только тем, кто находится в группе высокого риска. Окончательное решение о введении бустерной вакцины в США еще не приняли.

Однако результаты голосования экспертов могут повлиять на план администрации президента США Джо Байдена по ускорению вакцинации. Он хочет начать прививать бустерными дозами большинство людей, которые получили вакцину Pfizer позже в этом месяце.

Напомним, ранее мы сообщали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осудила богатые страны за создание больших запасов вакцины от коронавируса, а также лекарств и средств защиты. ВОЗ считает, что провал честного распределения препаратов иммунопрофилактики «подпитывает» вспышки коронавирусной инфекции COVID-19 по всему миру.

Источник: Axios