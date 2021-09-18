Детей во Франции травят из-за интернет-мемов

Тик ток. Фото: пресс-служба

https://racurs.ua/n160364-detey-vo-francii-travyat-iz-za-internet-memov.html

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Буллинг в интернете широко распространен среди детей — французские чиновники в сфере образования осудили травлю в интернете, которое развернули в отношении детей 2010 рождения.

Тренд под тегом #Anti2010 стал чрезвычайно популярным за последний месяц благодаря роликам в TikTok. Публикации с этим тегом набирали миллионы просмотров, а пользователи поощряли сформировать «полицию анти-2010». Об этом сообщает BBC.

Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке назвал кампанию по буллингу детей 2010 рождения «абсолютно идиотской и противоречащей нашим ценностям».

Ситуация с травлей возмутила и родителей, поскольку объектом буллинга стали их 11-летние дети, которые только пошли в среднюю школу. Были также сообщения, что травля выходит за пределы онлайна в реальную жизнь.

Есть предположение, что тренд на травлю детей вышел из популярной видеоигры Fortnite. Там младших игроков обвиняли в несоблюдении неписаного кодекса поведения, а старшие игроки называли их «Fortkids».

Буллинг усилился после выхода песни под названием Pop it Mania, в которой молодая блогерша Pink Lily поет: «Мы — королевы 2010 года». Видео на YouTube получило 400 тыс. дизлайков. Некоторые старшие дети используют его как повод, чтобы оскорблять тех, кто родился в 2010 году.

Напомним, ранее мы сообщали, что буллинг в школе за целлюлит и бантики устроила директор лицея на Львовщине. Полиция составила протокол на женщину из-за травли подростков за их внешний вид.

Источник: BBC