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Погода в Украине. Фото: istock

Дожди подтопят всю Украину, а на юг вернется тепло (КАРТА)

18 сен 2021, 15:19
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Погода в Украине 19 сентября будет преобладать дождевая и облачная. На западе, севере и востоке местами ожидается дождь.

Внезапное бабье лето прогнозируют только в южных регионах Украины. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Европе. Карта: Gismeteo

Осадки. Карта: GismeteoПогода в Киеве 19 сентября будут дождливой. Ночью температуру воздуха прогнозируют на уровне 11−13° тепла, а днем воздух прогреется до 14−16° выше нуля.

Погода в Киеве. Карта: Gismeteo

Погода в Харькове ожидается прохладная, в городе пронесется мощный ливень. Столбики термометров ночью опустятся до 12−14° тепла, а днем поднимутся до 18−20° с отметкой плюс.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра будет теплой, без осадков. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 16−18° тепла, а днем обещают 22−24° выше нуля.

Погода в Одессе. Карта: GismeteoПогодные условия во Львове в воскресенье могут принести кратковременные, но интенсивные дожди. Столбики термометров ночью покажут 7−9° тепла, а днем обещают 9−11° тепла.


Погода во Львове. Карта: GismeteoГеомагнитная обстановка в Украине 19 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Геомагнитные возмущения. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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