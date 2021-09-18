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Ракурс
Погода в Україні. Карта: Gismeteo

Дощі підтоплять всю Україну, а на південь повернеться тепло (КАРТА)

18 вер 2021, 15:19
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Погода в Україні 19 вересня переважатиме дощова та хмарна. На заході, півночі та сході подекуди можливі грози.

Раптове потепління очікується лише у південних регіонах України. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода в Європі. Карта: Gismeteo

Опади. Карта: Gismeteo

Погода у Києві 19 вересня буде дощовою. Вночі температуру повітря прогнозують 11−13° тепла, а вдень повітря прогріється до 14−16° вище нуля.

Погода в Києві. Карта: Gismeteo

Погода в Харкові прогнозується прохолодна, містом пронесеться потужна злива. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 12−14° тепла, а вдень піднімуться до 18−20° із позначкою плюс.

Погода в Харкові. Карта: Gismeteo

Погода в Одесі завтра буде теплою, без опадів. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 16−18° тепла, а вдень обіцяють 22−24° вище нуля.

Погода в Одесі. Карта: Gismeteo

Погодні умови у Львові в неділю можуть принести короткочасні дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 7−9° тепла, а вдень обіцяють 9−11° тепла.

Погода в Львові. Карта: Gismeteo

Геомагнітна обстановка в Україні 19 вересня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.


Геомагнітні збурення. Карта: Gismeteo

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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