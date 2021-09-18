Погода в Україні. Карта: Gismeteo

https://racurs.ua/ua/n160363-doschi-pidtoplyat-vsu-ukrayinu-a-na-pivden-povernetsya-teplo-karta.html

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Погода в Україні 19 вересня переважатиме дощова та хмарна. На заході, півночі та сході подекуди можливі грози.

Раптове потепління очікується лише у південних регіонах України. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 19 вересня буде дощовою. Вночі температуру повітря прогнозують 11−13° тепла, а вдень повітря прогріється до 14−16° вище нуля.

Погода в Харкові прогнозується прохолодна, містом пронесеться потужна злива. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 12−14° тепла, а вдень піднімуться до 18−20° із позначкою плюс.

Погода в Одесі завтра буде теплою, без опадів. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 16−18° тепла, а вдень обіцяють 22−24° вище нуля.

Погодні умови у Львові в неділю можуть принести короткочасні дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 7−9° тепла, а вдень обіцяють 9−11° тепла.

Геомагнітна обстановка в Україні 19 вересня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo