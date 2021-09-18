Дітей у Франції цькують через інтернет-меми

Тик ток. Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n160364-ditey-u-franciyi-ckuut-cherez-internet-memy.html

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Булінг в інтернеті широко розповсюджений серед дітей — французькі посадовці у сфері освіти засудили цькування в інтернеті, яке розгорнули щодо дітей 2010 року народження.

Тренд під тегом #Anti2010 став надзвичайно популярним упродовж останнього місяця через ролик у TikTok. Публікації з цим тегом набирали мільйони переглядів, а користувачі заохочували сформувати «поліцію анти-2010». Про це повідомляє BBC.

Міністр освіти Франції Жан-Мішель Бланке назвав кампанію з булінгу дітей 2010 року народження «абсолютно ідіотською та такою, що суперечить нашим цінностям».

Ситуація з цькуванням обурила й батьків, оскільки об'єктом булінгу стали їхні 11-річні діти, які тільки пішли в середню школу. Були також повідомлення, що цькування виходить за межі онлайну в реальне життя.

Є припущення, що тренд на цькування дітей пішов від популярної відеогри Fortnite. Начебто молодших гравців звинувачували в недотриманні неписаного кодексу поведінки, а старші гравці називали їх «Fortkids».

Булінг посилився після виходу пісні під назвою Pop it Mania, у якій молода блогерка Pink Lily співає: «Ми — королеви 2010 року». Відео на YouTube отримало 400 тис. дизлайків. Деякі старші діти використовують його як привід, щоб ображати тих, хто народився у 2010 році.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що булінг у школі за целюліт та бантики влаштувала директорка ліцею на Львівщині. Поліція склала протокол на жінку через цькування підлітків за їхній зовнішній вигляд.

Джерело: BBC