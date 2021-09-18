Вакцинація. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160365-tretu-dozu-pfizer-dozvolyly-v-ssha-kogo-schepytymut.html

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Вакцинація від коронавірусу в США проходитиме трьома дозами. Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) підтримало бустерну вакцинацію препаратом Pfizer.

Третю дозу рекомендують для людей старше 65 років. Про це повідомляє Axios.

Спеціалісти рекомендують щепитися третьою дозою тільки тим, хто перебуває в групі високого ризику. Остаточне рішення щодо запровадження бустерної вакцини у США ще не ухвалили.

Однак результати голосування експертів можуть вплинути на план Адміністрації президента США Джо Байдена щодо прискорення вакцинації. Він хоче розпочати щеплення бустерними дозами для більшості людей, які отримали вакцину Pfizer пізніше цього місяця.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) засудила багаті країни за створення великих запасів вакцини від коронавірусу, а також ліків і засобів захисту. ВООЗ вважає, що провал чесного розподілу препаратів імунопрофілактики «підживлює" спалахи коронавірусної інфекції COVID-19 по всьому світу.

Джерело: Axios