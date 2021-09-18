Паспорта РФ раздают жителям ОРДЛО, которых свезли на выборы под Ростов. Фото: УП

https://racurs.ua/n160374-pasporta-rf-razdaut-jitelyam-ordlo-kotoryh-svezli-na-vybory-pod-rostov.html

Ракурс

Российские паспорта в Ростовской области выдают гражданам Украины, которых свезли на голосование из марионеточных республик «ЛНР» и «ДНР».

Таким образом жители Донбасса смогут отдать свои голоса на выборах в Госдуму. Об этом сообщает российский канал «Дождь».

Один из «избирателей» рассказал, что получил паспорт России в Матвеево-Курганском сельском поселении когда туда приехал. Мужчина якобы сказал, что очень рад, что у него есть возможность проголосовать на российских выборах.

По данным журналистов издания «Кавказский узел», 17 сентября российские паспорта получили около 400 жителей оккупированных районов Донбасса. Сразу после этого людей на автобусах повезли на избирательные участки в Ростовской области.

До этого главарь пророссийских наемников Денис Пушилин анонсировал, что оккупационная власть организовала 825 автобусных и 12 железнодорожных «рейсов» в Ростовскую область, чтобы жители захваченных украинских территорий с паспортами РФ проголосовали на российских выборах.

Напомним, ранее мы сообщали, что Российская Федерация привлечет к выборам в Госдуму электорат с оккупированных украинских территорий. Фейковая ДНР запускает бесплатный поезд с 17 по 19 сентября на станцию Успенская, расположеную на границе с Россией.

Источник: Дождь