Необычные свойства обнаружили у «гормона удовольствия»

Дофамин. Фото: istock

https://racurs.ua/n160373-neobychnye-svoystva-obnarujili-u-gormona-udovolstviya.html

Ракурс

Научное открытие удалось сделать американским ученым. Оказалось, что уровни дофамина, известного как «гормон удовольствия», повышаются и на связанные со стрессом стимулы.

Выбросы нейромедиатора являются реакцией на новизну и значимость стимула. Об этом сообщает Current Biology.

Ученые выяснили, что дофамин создает сильное ощущение предвкушения от получения результата. Предполагается, что по уровням нейромедиатора можно отследить каждую ошибку, которую человек допускает в попытке получить награду.

Во время экспериментов на мышах грызунам предлагали «кнут» (электрошок) и «пряник» (сахарозу). Отслеживая уровни дофамина в прилежащем ядре головного мозга с помощью генетически закодированного сенсора, стало понятно, что выбросы нейромедиатора нельзя объяснить только участием в системе вознаграждения.

Оказалось, что паттерны выброса нейромедиатора согласуются с сигналами о новизне и значимости стимула.

Ученые подчеркивают, что их открытие заставит пересмотреть механизм работы наркотиков, которые обычно повышают уровень дофамина в мозге. Поэтому, вероятно, модели зависимости, которые опираются на представление о «дофаминовой» системе вознаграждения, придется пересмотреть.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые выяснили, почему пациенты с болезнью Паркинсона иногда видят призраков. По их мнению, к этому приводят повреждения в лобно-височной части черепа, которые вызывают призрачные видения.