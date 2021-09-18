Незвичайні властивості виявили в «гормону задоволення»

Дофамін. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n160373-nezvychayni-vlastyvosti-vyyavyly-v-gormonu-zadovolennya.html

Ракурс

Наукове відкриття вдалося зробити американським вченим. Виявилося, що рівні дофаміну, відомого як «гормон задоволення», підвищуються й на пов’язані зі стресом стимули.

Викиди нейромедіатора є реакцією на новизну і значущість стимулу. Про це повідомляє Current Biology.

Вчені з’ясували, що дофамін створює сильне відчуття передчуття від отримання результату. Передбачається, що за рівнями нейромедіатора можна відстежити кожну помилку, якої людина припускається в спробах отримати нагороду.

Під час експериментів на мишах гризунам пропонували «батіг» (електрошок) і «пряник» (сахарозу). Відстежуючи рівні дофаміну в прилеглому ядрі головного мозку за допомогою генетично закодованого сенсора, стало зрозуміло, що викиди нейромедіатора не можна пояснити тільки участю в системі винагороди.

Виявилося, що патерни викиду нейромедіатора узгоджуються із сигналами про новизну і значущість стимулу.

Вчені наголошують, що їх відкриття змусить переглянути механізм роботи наркотиків, які зазвичай підвищують рівень дофаміну в мозку. Тому, ймовірно, моделі залежності, які спираються на уявлення про «дофамінову» систему винагороди, доведеться переглянути.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчені з’ясували, чому пацієнти з хворобою Паркінсона іноді бачать привидів. На їхню думку, до цього призводять пошкодження в лобно-скроневої частини черепа, які викликають примарні бачення.