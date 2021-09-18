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Ракурс
Убийство в Затоке. Фото: пресс-служба полиции

Неизвестный застрелил мужчину в курортной Затоке (ФОТО, ВИДЕО)

18 сен 2021, 19:26
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В Одесской области неизвестный мужчина устроил стрельбу в баре, что привело к трагедии. Инцидент произошел в субботу, 18 сентября.

Злоумышленник застрелил человека из охотничьего ружья — 36-летний мужчина скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Полицейские прибыли на место происшествия, где обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. В течение часа правоохранители установили и доставили в отделение полиции вероятного стрелка.

Убийство в Затоке. Фото: пресс-служба полицииУ него изъяли предполагаемое орудие преступления — охотничье ружье. Его направят на экспертизу, сообщили в областной полиции. Сейчас оперативники устанавливают обстоятельства происшествия.

Убийство в Затоке. Фото: пресс-служба полицииСледователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до пятнадцати лет заключения.


Убийство в Затоке. Фото: пресс-служба полиции

Убийство в Затоке. Фото: пресс-служба полицииНапомним, ранее мы сообщали, что в Харькове возле одного из супермаркетов в Шевченковском районе города застрелили человека.

Источник: Ракурс


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