Убийство в Затоке. Фото: пресс-служба полиции

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В Одесской области неизвестный мужчина устроил стрельбу в баре, что привело к трагедии. Инцидент произошел в субботу, 18 сентября.

Злоумышленник застрелил человека из охотничьего ружья — 36-летний мужчина скончался на месте. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Полицейские прибыли на место происшествия, где обнаружили тело мужчины с огнестрельными ранениями. В течение часа правоохранители установили и доставили в отделение полиции вероятного стрелка.

У него изъяли предполагаемое орудие преступления — охотничье ружье. Его направят на экспертизу, сообщили в областной полиции. Сейчас оперативники устанавливают обстоятельства происшествия.

Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до пятнадцати лет заключения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Харькове возле одного из супермаркетов в Шевченковском районе города застрелили человека.