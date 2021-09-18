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Ракурс
Вбивство у Затоці. Фото: прес-служба поліції

Невідомий застрелив людину в курортній Затоці (ФОТО, ВІДЕО)

18 вер 2021, 19:26
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На Одещині невідомий чоловік влаштував стрілянину в барі, що призвело до трагедії. Інцидент трапився в суботу, 18 вересня.

Зловмисник застрелив людину з мисливської рушниці — 36-річний чоловік помер на місці. Про це повідомляє прес-служба поліції Одещини.

Поліціянти прибули на місце події, де виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Протягом години правоохоронці встановили та доставили до відділку поліції ймовірного стрільця.

Вбивство у Затоці. Фото: прес-служба поліції

Вбивство у Затоці. Фото: прес-служба поліції

У нього вилучили ймовірне знаряддя злочину — мисливську рушницю. Її направлять на експертизу, повідомили в обласній поліції. Наразі оперативники встановлюють обставини події.

Вбивство у Затоці. Фото: прес-служба поліції

Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, яка передбачає до п’ятнадцяти років ув’язнення.


Вбивство у Затоці. Фото: прес-служба поліції

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Харкові біля одного із супермаркетів у Шевченківському районі міста застрелили людину.

Джерело: Ракурс


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