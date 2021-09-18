Вбивство у Затоці. Фото: прес-служба поліції

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На Одещині невідомий чоловік влаштував стрілянину в барі, що призвело до трагедії. Інцидент трапився в суботу, 18 вересня.

Зловмисник застрелив людину з мисливської рушниці — 36-річний чоловік помер на місці. Про це повідомляє прес-служба поліції Одещини.

Поліціянти прибули на місце події, де виявили тіло чоловіка з вогнепальними пораненнями. Протягом години правоохоронці встановили та доставили до відділку поліції ймовірного стрільця.

У нього вилучили ймовірне знаряддя злочину — мисливську рушницю. Її направлять на експертизу, повідомили в обласній поліції. Наразі оперативники встановлюють обставини події.

Слідчі кваліфікували подію як умисне вбивство за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України, яка передбачає до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Харкові біля одного із супермаркетів у Шевченківському районі міста застрелили людину.