Російські паспорти роздають жителям ОРДЛО, звезеним на вибори під Ростов. Фото: УП

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Російські паспорти в Ростовській області видають громадянам України, яких звезли на голосування із маріонеткових республік «ЛНР» та «ДНР».

У такий спосіб жителі Донбасу зможуть віддати свої голоси на виборах у Держдуму. Про це повідомляє російський канал «Дождь».

Один із «виборців» розповів, що отримав паспорт Росії в Матвєєво-Курганському сільському поселенні коли туди приїхав. Чоловік нібито сказав, що дуже радий, що в нього є можливість проголосувати на російських виборах.

За даними журналістів видання «Кавказький вузол», 17 вересня російські паспорти отримали близько 400 жителів окупованих районів Донбасу. Відразу після цього людей на автобусах повезли на виборчі дільниці в Ростовській області.

До цього ватажок проросійських найманців Денис Пушилін анонсував, що окупаційна влада організувала 825 автобусних і 12 залізничних «рейсів» у Ростовську область, аби жителі захоплених українських територій із паспортами РФ проголосували на російських виборах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Російська Федерація залучить до виборів у Держдуму електорат з окупованих українських територій. Фейкова ДНР запускає безкоштовний потяг з 17 по 19 вересня до станції Успенська, що розташована на кордоні з Росією.

Джерело: Дождь