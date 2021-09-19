Коронавирус в Украине. Фото: Facebook

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Коронавирус в Украине не отступает — за минувшие сутки, 18 сентября, зарегистрировали еще 3 тыс. 983 новых заболевших, среди них 422 ребенка и 52 медработника.

Болезнь унесла жизни 46 украинцев, а выздоровели от коронавируса 546 человек. Об этом 19 сентября сообщили в Министерстве здравоохранения.

В больницы попали 1 тыс. 767 человек, за сутки медики сделали 45 тестов. 858 (в том числе методом ПЦР — 23 тыс. 176, методом ИФА — 3 тыс. 982).

Наибольшее количество больных зарегистрировали в Харьковской (610), Одесской (319), Днепропетровской (300), Хмельницкой (291) и Львовской (246) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2 млн 348 тыс. 381 человек;

выздоровело — 2 млн 230 тыс. 852 человека;

летальных случаев — 54 тыс. 875;

проведения ПЦР-тестов — 12 млн 471 тыс. 387.

Напомним, ранее мы сообщали, что ученые из Университета Мэриленда заявили, что мутировавший коронавирус лучше передается воздушно-капельным путем.