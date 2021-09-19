Агрессия России. Фото: Слово и дело

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Угрозу полномасштабного вторжения России в Украине допускает украинская делегация в Трехсторонний контактной группе (ТКГ). Однако Вооруженные силы смогут защитить страну от новой агрессии РФ.

Если брать общий тренд, то обострение на Донбассе почему происходит? Потому что они видят, что дипломатически и политически они не могут ничего добиться. Им остается единственный инструмент давления на Украину — это военный, — заявил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в интервью изданию «Радіо Свобода».

По его мнению, Путин постоянно вынужден доказывать, что он — сильная фигура и хозяин. Россия будет стремиться полностью подчинить Украину, чтобы распространять свое влияние.

Серьезными проблемами для РФ могут стать интеграция Беларуси и суд по MH17, который может принять решение, неблагоприятные для российской верхушки.

Я думаю, что, в конце концов, у Путина не останется другого инструмента, как какая-то военная операция, — добавил Гармаш.

В то же время он считает, что уже потеряно то время, когда Украину можно было победить военным путем. Сейчас страна в состоянии дать отпор агрессору и нанести ему неприемлемые потери.

Напомним, ранее руководитель украинской стороны Совместного центру по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) Александр Апполонов объяснил причины роста российской агрессии на Донбассе.

Источник: «Радіо Свобода»