Миссия выполнима – космические туристы вернулись на Землю. Фото: ohn Kraus / Inspiration4

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Ракурс

SpaceX, космическая компания Илона Маска, закончила миссию Inspiration4 с четырьмя туристами-любителями на борту.

Космический корабль Crew Dragon успешно приводнился в Атлантическом океане неподалеку от побережья штата Флорида. Трансляция события велась на YouTube-канале компании SpaceX.

На околоземной орбите корабль провел около трех суток. Подготовка к посадке началась за несколько часов до ее начала. Примерно за час до снижения в автоматическом режиме включились двигатели Crew Dragon, что позволило кораблю сократить высоту орбиты.

Около 2.00 по киевскому времени капсула вошла в плотные слои атмосферы, а спустя пару минут выпустила основные парашюты. Приводнение в Атлантическом океане состоялось в 2.08.

Экипаж состоял из 29-летнего врача детской больницы, 51-летнего профессора геологии, 41-летнего сотрудника аэрокосмической. Миссию возглавил 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекман, который владеет платежным сервисом Shift4 Payments.

Он полностью оплатил данную миссию и провел на орбите ряд научных исследований, касающихся влияния невесомости на организм человека. Эксперименты были связаны с особенностью движения жидкостей в условиях микрогравитации.

Компания SpaceX планирует провести очередную космическую миссию, состоящую из полностью гражданского экипажа, в начале следующего года. Она будет проводиться вместе с компанией Axiom Space, которая подготовит будущую команду корабля Crew Dragon к отправке к Международной космической станции.