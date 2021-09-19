Місія здійсненна – космічні туристи повернулися на Землю. Фото: ohn Kraus / Inspiration4

https://racurs.ua/ua/n160377-misiya-zdiysnenna-kosmichni-turysty-povernulysya-na-zemlu-video.html

Ракурс

SpaceX, космічна компанія Ілона Маска, закінчила місію Inspiration4 з чотирма туристами-любителями на борту.

Космічний корабель Crew Dragon успішно приводнився в Атлантичному океані неподалік від узбережжя штату Флорида. Трансляція події велася на YouTube-каналі компанії SpaceX.

На навколоземній орбіті корабель провів близько трьох діб. Підготовка до посадки почалася за кілька годин до її початку. Приблизно за годину до зниження в автоматичному режимі включилися двигуни Crew Dragon, що дозволило кораблю скоротити висоту орбіти.

Близько 2.00 за київським часом капсула увійшла в щільні шари атмосфери, а через кілька хвилин випустила основні парашути. Приводнення в Атлантичному океані відбулося у 2.08.

Екіпаж складався з 29-річного лікаря дитячої лікарні, 51-річного професора геології, 41-річного співробітника аерокосмічної. Місію очолив 38-річний американський мільярдер Джаред Айзекман, який володіє платіжним сервісом Shift4 Payments.

Він повністю оплатив цю місію і провів на орбіті ряд наукових досліджень, що стосуються впливу невагомості на організм людини. Експерименти були пов’язані з особливістю руху рідин в умовах мікрогравітації.

Компанія SpaceX планує провести чергову космічну місію, що складається з повністю цивільного екіпажу, на початку наступного року. Вона буде проводитися разом з компанією Axiom Space, яка підготує майбутню команду корабля Crew Dragon до відправки на Міжнародну космічну станцію.