Перші знімки космічних туристів на орбіті опублікували в мережі. Фото: SpaceX

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Перші фотографії космічних туристів місії Inspiration4 опублікували в мережі.

На знімках астронавти-аматори висять у невагомості всередині космічної капсули, розглядають Землю в ілюмінатор та займаються своїми справами. Зараз космічні туристи почувають себе добре, вони вже пристосувалися до невагомості. Про це 17 вересня повідомляє BBC.

Астронавти вже проводять наукові експерименти. Також вони розмовляли з родиною та друзями на Землі та провели сеанс відповідей на запитання пацієнтів дитячої дослідницької лікарні Святого Юди Таддея в Мемфісі в американському штаті Теннессі.

Як відомо, космічні туристи вирушили на орбіту з комерційною місією зібрати 200 млн дол. пожертвувань для дитячої дослідницької лікарні Святого Юди Тадея, яка вважається найбільшим у світі науково-клінічним центром з лікування онкологічних захворювань.

Нагадаємо, 16 вересня космічна компанія Ілона Маска SpaceX запустила місію Inspiration4 з чотирма туристами-аматорами на борту. Вони пробудуть у космосі впродовж трьох днів. Члени екіпажу будуть здійснювати політ навколо Землі близько 90 хвилин протягом майже трьох днів. Вперше в історії космічних туристів виведуть на навколоземну орбіту.

Місію «очолив» мільярдер Джаред Айзекман — він є командиром місії. До його екіпажу увійшли викладачка коледжу Сіан Проктор з Аризони, яка є пілотом, ветеран ВПС США Кріс Сембровскі зі штату Вашингтон, який є бортінженером та співробітниця дитячої лікарні святого Юди Хейлі Арсено — вона бортовий медик.

Джерело: BBC