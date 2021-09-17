Українські паспорти вакцинації не визнає Єгипет – що робити туристам. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n160334-ukrayinski-pasporty-vakcynaciyi-ne-vyznaie-iegypet-scho-robyty-turystam.html

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Українські паперові паспорти вакцинації не визнає Єгипет. Така ситуація склалася через відсутність у документі QR-коду, наявність якого вимагає єгипетська влада.

У країні вимагають саме друкований документ з QR-кодом, а не електронний у застосунку «Дія». Про це повідомив віце-президент Української асоціації туристичних агентств Максим Дереза.

За його словами, існує декілька варіантів, як подорожувати без QR-коду на сертифікаті.

Перший варіант — зробити ПЛР-тест в Україні, він коштує 600−700 грн, і полетіти з ПЛР-тестом. Те, що роблять у нас туристи — летять з поточним сертифікатом без QR-коду. Коли вони прилітають до Єгипту, то я вас запевняю — за статистикою 90−95% людей проходять з цим сертифікатом, — сказав Дереза.

Він наголосив, що єгиптяни не дуже прискіпливі щодо документів і цінують туристів. Експерт порадив полетіти до Єгипту з наявним сертифікатом і не відмовляти собі у подорожах.

Якщо вас не пропустять, то у вас завжди є шанс зробити його прямо в аеропорту в Єгипті за 30 дол. Або одразу зробіть тут ПЛР-тест, — розповів він.

Нагадаємо, що в серпні ЄС визнав українські цифрові COVID-сертифікати. У Міністерстві цифрової трансформації України стверджують, що процес підробки сертифікату про вакцинацію складний, але можливий на рівні медичних працівників, які вказують інформацію про щеплення в е-систему МОЗ.