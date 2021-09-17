Паркування в спальних районах Києва стало платним. Фото: «Чарівний Київ» в Facebook

https://racurs.ua/ua/n160333-parkuvannya-v-spalnyh-rayonah-kyieva-stalo-platnym-socmereji.html

Ракурс

Паркування в спальних районах Києва стає платним — на Позняках та біля ТРЦ Dream Town на Оболоні відтепер треба платити за паркування.

Платні паркомісця на Позняках віднесли до третьої зони, тобто залишити там автомобіль стало коштувати 5 грн за годину або 70 грн за день. Цілком платними стали вулиці Урлівська, Анни Ахматової та Олени Пчілки, а частково — Григоренка, Срібнокільська та Драгоманова. Про це 17 вересня повідомляється на сторінці спільноти «Чарівний Київ» у Facebook.

Мешканці району кажуть, що тепер немає сенсу залишати автівку вдома і користуватись громадським транспортом, бо можна платно паркуватись і біля офісу, — йдеться в дописі.



Зазначається, що припаркуватись біля ТРЦ Dream Town 2 тепер коштує 25 грн за год. Також повідомляється, що міська влада поки не впроваджуватиме плату за паркування у дворах будинків. У даному випадку йдеться виключно про паркування уздовж доріг, де є розмітка та інформаційний знак про паркування.

Нагадаємо, в 17 вересня у Києві працюють інспектори Комунальної служби перевезень, які перевірятимуть дотримання нових стандартів пасажирських перевезень на маршрутах столиці. Інспектори перевірятимуть температурний режим у салонах, наявність усіх необхідних документів у водіїв. Крім того, перевірятиметься технічний стан транспорту, наявність форменного одягу у водіїв.