Зливи та грози зіпсують вихідні по всій Україні. Фото: Istock

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Погода в Україні 18 вересня переважатиме дощова та хмарна. У деяких регіонах вдарять грози.

Температура повітря впаде до +14°. Про це повідомляє Gismeteo.

Погода у Києві 18 вересня буде дощовою. Вночі температуру повітря прогнозують 14−16° тепла, а вдень повітря прогріється до 17−19° вище нуля.

Погода в Харкові прогнозується прохолодна, містом пронесеться потужна злива. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 12−14° тепла, а вдень піднімуться до 16−18° із позначкою плюс.

Погода в Одесі завтра буде теплою, але з опадами. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 16−18° тепла, а вдень обіцяють 20−22° вище нуля.

Погодні умови у Львові в суботу можуть принести короткочасні дощі. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13° тепла, а вдень обіцяють 15−17° тепла.

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає, що 18 вересня вночі у західних, північних та Черкаській областях, вдень у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях очікуються значні дощі.

В західних областях прогнозують пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). В Києві та Київській області вночі 18 вересня прогнозують значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий).

Геомагнітна обстановка в Україні 17 вересня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Джерело: Gismeteo