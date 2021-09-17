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Погода на завтра. Фото: istock

Ливни и грозы испортят выходные по всей Украине (КАРТА)

17 сен 2021, 16:06
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Погода в Украине 18 сентября будет дождливая и облачная. В некоторых регионах пронесутся мощные грозы.

Температура воздуха упадет до +14°. Об этом сообщает Gismeteo.

Погода в Европе. Карта: Gismeteo

Осадки. Карта: GismeteoПогода в Киеве 18 сентября будут дождливой. Ночью температуру воздуха прогнозируют 14−16° тепла, а днем воздух прогреется до 17−19° выше нуля.

Погода в Киеве. Карта: Gismeteo

Погода в Харькове прогнозируется прохладная, городом пронесется мощный ливень. Столбики термометров ночью опустятся до 12−14° тепла, а днем поднимутся до 16−18° с отметкой плюс.

Погода в Харькове. Карта: GismeteoПогода в Одессе завтра будет теплой, но с осадками. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 16−18° тепла, а днем обещают 20−22° выше нуля.

Погода в Одесе. Карта: GismeteoПогодные условия во Львове в субботу могут принести кратковременные дожди. Столбики термометров ночью покажут 11−13° тепла, а днем обещают 15−17° тепла.

Погода во Львове. Карта: GismeteoГосслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что 18 сентября ночью в западных, северных и Черкасской областях, днем в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской областях ожидаются значительные дожди.

В западных областях прогнозируют порывы ветра 15−20 м/с (I уровень опасности, желтый). В Киеве и Киевской области ночью 18 сентября прогнозируют интентисивный дождь (I уровень опасности, желтый).


Геомагнитная обстановка Украины 17 сентября прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Геомагнитная обстановка. Карта: GismeteoИсточник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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