ДТП с Трухиным – в ГБР рассказали о ходе расследования. Фото: lb.ua

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Александр Трухин, народный депутат от «Слуги народа», стал участником ДТП, в котором пострадали шесть человек. В Государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что следствие еще не установило, был ли Трухин за рулем автомобиля.

После получения материалов от полиции ГБР назначило несколько важных экспертиз по делу. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев в комментарии изданию «Интерфакс-Украина».

По его словам, следствие уже установило всех участников ДТП. Сухачев добавил, следователи проанализировали все видео, что записывали камеры, установленные по дороге от Полтавы до Киева, но на участке автомагистрали «Борисполь-Киев» проводился ремонт и камеры были демонтированы.

Но есть информация, что существует такое видео и мы имеющимся каналам коммуникации призвали всех граждан Украины предоставить нам дополнительную информацию, помочь следствию. К сожалению, пока ничего не получили, — рассказал он.

Напомним, Александр Трухин объяснил свое молчание после ДТП с пострадавшими на Бориспольской трассе. По словам нардепа, комментировать аварию ему запретили следователи. Парламентарий заявил, что не был пьян, а своей вины в дорожно-транспортном происшествии не видит. Он также подчеркнул, что у всех, кто был на месте событий была возможность снимать происходящее, а участники ничего не скрывали от следствия.

Источник: «Интерфакс-Украина»