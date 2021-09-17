Омбудсмен нашла 1,5 млрд грн долгов военнослужащим

Военным ВСУ задолжали 1,5 млрд грн. Фото: molbuk.ua

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Министерство обороны Украины задолжало военнослужащим выплаты денежного обеспечения и других видов денежной помощи.

Общая сумма долга составляет 1 млрд 465,8 млн грн. Многочисленные обращения военнослужащих Вооруженных сил по денежной задолженности поступают в офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Об этом 17 сентября офис омбудсмена сообщил на собственной странице в Facebook.

На текущий момент задолженность Министерства обороны Украины по обязательным выплатам военнослужащим составляет 1 млрд 465,8 млн грн, — заявила омбудсмен Людмила Денисова.

Отмечается, что 1 млрд 271 млн грн составляет задолженность по выплатам денежной помощи на оздоровление. Также прекращено финансирование «боевых выплат» военнослужащим, которые выполняют задачи в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Денисова уже направила запрос к первому вице-премьер-министру экономики Украины Алексею Любченко, который является председателем межведомственной рабочей группы по вопросам погашения задолженности по заработной плате. Она просит изучить ситуацию, которая сложилась в оборонном ведомстве, и найти пути решения проблемы.

Напомним, 10 сентября у премьер-министра Дениса Шмыгаля спросили про провал оборонного заказа и якобы 1,5 млрд грн долгов военным. Глава правительства заверил, что министр обороны Андрей Таран — это профессионал, который работает на своем месте, его отставка не планируется, а долгов военным нет.