Омбудсмен знайшла 1,5 млрд грн боргів військовослужбовцям

Військовим ЗСУ заборгували 1,5 млрд грн. Фото: molbuk.ua

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Міністерство оборони України заборгувало військовослужбовцям виплати грошового забезпечення та інших видів грошової допомоги.

Загальна сума боргу становить 1 млрд 465,8 млн грн. Численні звернення військовослужбовців Збройних сил щодо грошової заборгованості надходять до офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Про це 17 вересня офіс омбудсмена повідомив на власній сторінці у Facebook.

На поточний момент заборгованість Міністерства оборони України з обов’язкових виплат військовослужбовцям становить 1 млрд 465,8 млн грн, — заявила омбудсмен Людмила Денісова.

Наголошується, що 1 млрд 271 млн грн складає заборгованість з виплат грошової допомоги на оздоровлення. Також припинене фінансування «бойових виплат» військовослужбовцям, які виконують завдання в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Денісова вже надіслала запит до першого віце-прем'єр-міністра економіки України Олексія Любченка, який є головою міжвідомчої робочої групи з питань погашення заборгованості із заробітної плати. Вона просить вивчити ситуацію, яка склалася в оборонному відомстві, та знайти шляхи розв’язання проблеми.

Нагадаємо, 10 вересня у прем'єр-міністра Дениса Шмигаля запитали про провал оборонного замовлення та нібито 1,5 млрд грн боргів військовим. Глава уряду запевнив, що міністр оборони Андрій Таран — це професіонал, який працює на своєму місці, його відставка не планується, а боргів військовим немає.