Зворушливі знахідки на могилах жертв НКВС розкопали в Одесі. Фото: Думська

https://racurs.ua/ua/n160328-zvorushlyvi-znahidky-na-mogylah-jertv-nkvs-rozkopaly-v-odesi-foto.html

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В Одесі пошукова група знайшла зворушливі предмети побуту та останки тисяч репресованих городян на території спецоб'єкта НКВД.

Нових розстрільних ям не виявили. Про це повідомляє «Думська».

На цей момент знайдено 29 ям, шість з яких були відкриті ще у 2007−2008 роках. На ті, що залишилися на ділянці, ми заклали вже 180 пошукових шурфів і траншей, але будь-яких вторгнень в ґрунти того періоду не знайшли, — заявила науковий консультант, археолог Тетяна Самойлова.

Поруч з кістками виявили особисті речі — портсигари, обручки та інші предмети. Деякі знахідки дозволили датувати загибель людей 1937−1938 роками. За словами фахівця, знайдені людські останки повернули в землю, а ями законсервували. Витягнуті предмети побуту та особисті речі відправлені на додаткові дослідження.

Зазначимо, що першу яму з тілами пошуковці виявили на початку серпня. У 2008 році на цій території знайшли останки 1086 осіб. Більшість були вбиті пістолетним пострілом в потилицю.

За різними даними, на шостому кілометрі Овідіопольської траси лежать останки від 5 до 20 тисяч осіб, розстріляних комуністами. Після закінчення всіх робіт, досліджену ділянку буде обгороджено, встановлять онлайн камери і забезпечать цілодобову охорону силами департаменту муніципальної безпеки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що шість розстрільних ям НКВД з останками жертв виявили археологи в Одесі. За словами місцевого історика-дослідника Олександра Бабича, розстрільні ями розташовані біля Одеського аеропорту. Там в 1937—1941 роках кати НКВС масово розстрілювали по ночах і таємно закопували тисячі жертв комуністичних репресій.

Джерело: Думська