Трогательные находки на могилах жертв НКВД раскопали в Одессе. Фото: Думская

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Ракурс

В Одессе поисковая группа нашла трогательные предметы быта и останки тысяч репрессированных горожан на территории спецобъекта НКВД.

Новых расстрельных ям не обнаружили. Об этом сообщает «Думская».

На данный момент найдено 29 ям, шесть из которых были открыты еще в 2007—2008 годах. На оставшемся участке мы заложили уже 180 поисковых шурфов и траншей, но каких-либо вторжений в грунты того периода не нашли, — заявила научный консультант, археолог Татьяна Самойлова.

Рядом с костями обнаружили личные вещи — портсигары, обручальные кольца и другие предметы. Некоторые находки позволили датировать гибель людей 1937−1938 годами. По словам специалиста, найденные человеческие останки вернули в землю, а ямы законсервировали. Извлеченные предметы быта и личные вещи отправлены на дополнительные исследования.

Отметим, что первую яму с телами нынешние поисковики обнаружили в начале августа. В 2008 году на этой территории нашли останки 1086 человек. Большинство были убиты пистолетными выстрелами в затылок.

По разным данным, на шестом километре Овидиопольской трассы лежат останки от 5 до 20 тысяч человек, расстрелянных коммунистами. После окончания всех работ, исследованный участок будет огорожен, установят онлайн камеры и обеспечат круглосуточную охрану силами департамента муниципальной безопасности.

Напомним, ранее мы сообщали, что шесть расстрельных ям НКВД с останками жертв обнаружили археологи в Одессе. По словам местного историка-исследователя Александра Бабича, расстрельные ямы расположены возле Одесского аэропорта. Там в 1937—1941 годах палачи НКВД массово расстреливали по ночам и тайно закапывали тысячи жертв коммунистических репрессий.

Источник: Думская