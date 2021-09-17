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Антиолигархический законопроект одобрил оборонный комитет - что рассмотрят в Раде
Антиолигархический законопроект одобрил оборонный комитет — что рассмотрят в Радеhttps://racurs.ua/n160327-antioligarhicheskiy-zakonoproekt-odobril-oboronnyy-komitet-chto-rassmotryat-v-rade.htmlРакурс
Законопроект об олигархах Раде рекомендовали принять на заседании Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.
Закон № 5599 смогут рассмотреть во втором чтении в парламенте. Комитет рекомендовал нардепам принять документ в целом.
О таком решении в соцсетях сообщили члены этого комитета Ярослав Железняк и Марьяна Безуглая.
За такое решение проголосовали 10 членов оборонного комитета, один был против.
В решении комитета указано, что Рада рассмотрит закон по новой спецпроцедуре, то есть без права депутатов поставить свои правки в зале для подтверждения.
Финальное голосование в Раде планируется на вторую половину сентября.
Перед вторым чтением в текст законопроекта добавили понятие «представителя олигарха», авторы расширили термин «участие в политической жизни». Также в Реестр олигархов планируется вносить не только человека, который подпадает под определение, но и его бизнес и партии, «на которые он может влиять».
Кроме того, контактом с олигархом может считаться даже телефонный разговор с ним. Декларировать встречи с олигархом должны будут и руководители госкомпаний, а также патронажная служба Офиса президента и Верховной Рады.
После вступления закона в силу сообщить о первом контакте с олигархом нужно через 14 дней.
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