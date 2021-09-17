Антиолигархический законопроект одобрил оборонный комитет - что рассмотрят в Раде

https://racurs.ua/n160327-antioligarhicheskiy-zakonoproekt-odobril-oboronnyy-komitet-chto-rassmotryat-v-rade.html

Ракурс

Законопроект об олигархах Раде рекомендовали принять на заседании Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Закон № 5599 смогут рассмотреть во втором чтении в парламенте. Комитет рекомендовал нардепам принять документ в целом.

О таком решении в соцсетях сообщили члены этого комитета Ярослав Железняк и Марьяна Безуглая.

За такое решение проголосовали 10 членов оборонного комитета, один был против.

В решении комитета указано, что Рада рассмотрит закон по новой спецпроцедуре, то есть без права депутатов поставить свои правки в зале для подтверждения.

Финальное голосование в Раде планируется на вторую половину сентября.

Перед вторым чтением в текст законопроекта добавили понятие «представителя олигарха», авторы расширили термин «участие в политической жизни». Также в Реестр олигархов планируется вносить не только человека, который подпадает под определение, но и его бизнес и партии, «на которые он может влиять».

Кроме того, контактом с олигархом может считаться даже телефонный разговор с ним. Декларировать встречи с олигархом должны будут и руководители госкомпаний, а также патронажная служба Офиса президента и Верховной Рады.

После вступления закона в силу сообщить о первом контакте с олигархом нужно через 14 дней.