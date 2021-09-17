Антиолігархічний законопроект схвалив оборонний комітет — що розглянуть у Раді, фото - Радіо Свобода

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Законопроект про олігархів Раді рекомендували прийняти на засіданні Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Закон № 5599 зможуть розглянути у другому читанні в парламенті. Комітет рекомендував нардепам ухвалити документ в цілому.

Про таке рішення в соцмережах повідомили члени цього комітету Ярослав Железняк та Мар’яна Безугла.

За таке рішення проголосували 10 членів оборонного комітету, один був проти.

У рішенні комітету вказано, що Рада розгляне закон за новою спецпроцедурою, тобто без права депутатів поставити свої правки в залі на підтвердження.

Фінальне голосування у Раді планується на другу половину вересня.

Перед другим читанням до тексту законопроекту додали поняття «представника олігарха», автори розширили термін «участь у політичному житті». Також у Реєстр олігархів планується вносити не тільки людину, що підпадає під визначення, а й її бізнес та партії, «на які вона має значний вплив».

Відповідно до нових поправок, контактом з олігархом може вважатися навіть телефонна розмова з ним. Декларувати зустрічі з олігархом повинні будуть і керівники держкомпаній, і навіть патронатна служба Офісу президента і Верховної ради.

Після набуття законом чинності повідомити про перший контакт з олігархом потрібно через 14 днів.