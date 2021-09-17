Послання у пляшці з Японії через 37 років знайшли на Гаваях

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Ракурс

Послання у пляшці з Японії подолало відстань майже у 6 тис. км — його вимило на пляжі острова Гаваї. Скляну пляшку випустили у море учні середньої школи міста Тьосі у префектурі Тіба на сході Японії в 1984 році, а цьогоріч у червні її знайшла місцева мешканка Гаваїв.

Японські старшокласники кілька десятиліть тому в рамках експерименту щодо спостереження за океанськими течіями випустили у море скляну пляшку. У 1984 році учні відвідували клуб природничих наук у середній школі міста, розташованого у гирлі річки Тоне на березі Тихого океану, й тоді займалися дослідженням течій світового океану. Про це пише видання Японії Mainichi.

Загалом у 1984 і 1985 роках в океан біля токійського острова Міяке випустили 750 таких пляшок.

Одна із останніх пляшок з посланнями була виявлена у 2002 році на острові Кікайдзима в префектурі Кагосіма на південному заході Японії. Потім цьогоріч у червні дев’ятирічна Еббі Грем знайшла пляшку на кам’янистому пляжі райського парку Гаваїв. Всередині містилося повідомлення японською, англійською та португальською мовами, в якому пояснювалося, що пляшку пустили на воду біля міста Тьосі. Також у ньому було прохання сконтактуватися зі школою й повернути знахідку. Еббі відправила послання в середню школу Тьосі разом з малюнком на початку вересня.

Ми думали, що останню пляшку було знайдено в Кікайдзимі. Ми навіть не сподівалися, що через 37 років знайдеться ще одна, — зазначив заступник директора школи Дзюн Хаяши.

Починаючи із 1985 року пляшки, випущені школою, були знайдені у 17 місцях, включаючи Окінаву, Філіппіни, Китай і західне узбережжя США.