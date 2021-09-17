Єрмак очолив опір «Північному потоку-2» в Україні. Фото: dsnews.ua

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Робочу групу для мінімізації загроз від «Північного потоку-2» створили в Україні.

У четвер, 16 вересня, президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про створення робочої групи, яка повинна напрацювати пропозиції щодо нейтралізації безпекових викликів у сфері енергетики через будівництво магістральних газопроводів в обхід України. Відповідне розпорядження опубліковане на сайті глави держави, повідомив Офіс президента.

На Банковій наголосили, що група опору Nord Stream 2 створена з метою підготовки пропозицій щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави у зв’язку із будівництвом магістральних газопроводів в обхід України.

До складу групи увійшли голова Служби безпеки України Іван Баканов, голова правління «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, міністр енергетики Герман Галущенко, секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов та інші високопосадовці. Главою групи призначено очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Нагадаємо, російський «Газпром» 10 вересня заявив про завершення будівництва трубопроводу «Північний потік-2». У Москві запевняють, що газопровід може запрацювати вже з 1 жовтня 2021 року.

Песимістично щодо цієї дати налаштовані в Києві. Виявилося, що запуск «Північного потоку-2» неможливий без сертифікації Nord Stream 2 AG як незалежного оператора газотранспортної системи. 11 червня адміністрація Nord Stream 2 AG на запит німецького регулятора BNetzA подала документи на сертифікацію компанії як незалежного оператора в попередньому порядку. Це може зайняти від одного місяця до одного року.