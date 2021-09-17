Ермак возглавил сопротивление «Северному потоку-2» в Украине. Фото: dsnews.ua

https://racurs.ua/n160325-ermak-vozglavil-soprotivlenie-severnomu-potoku-2-v-ukraine.html

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Рабочую группу для минимизации угроз от «Северного потока-2» создали в Украине.

В четверг, 16 сентября, президент Владимир Зеленский подписал распоряжение о создании рабочей группы, которая должна наработать предложения по нейтрализации вызовов безопасности в сфере энергетики из-за строительства магистральных газопроводов в обход Украины. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства, сообщил Офис президента.

На Банковой отметили, что группа сопротивления Nord Stream 2 создана с целью подготовки предложений по мерам по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины.

В состав группы вошли председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава правления «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов и другие высокопоставленные лица. Главой группы назначен глава Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, российский «Газпром» 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода «Северный поток-2». В Москве уверяют, что газопровод может заработать уже с 1 октября 2021 года.

Пессимистично относительно этой даты настроены в Киеве. Оказалось, что запуск «Северного потока-2» невозможен без сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газотранспортной системы. 11 июня администрация Nord Stream 2 AG на запрос немецкого регулятора BNetzA подала документы на сертификацию компании как независимого оператора в предварительном порядке. Это может занять от одного месяца до одного года.