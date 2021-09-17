Пингвин. Фото: Journal of Vertebrate Paleontology

https://racurs.ua/n160324-novyy-vid-gigantskih-pingvinov-obnarujili-shkolniki-v-novoy-zelandii-foto.html

Ракурс

Новый вид гигантских пингвинов обнаружили школьники из Новой Зеландии — во время похода они нашли останки доисторических животных, которые жили миллиарды лет тому назад.

Юные натуралисты нашли окаменелость еще в 2006 году, но только в 2017 она попала в руки ученых. Об этом сообщает Journal of Vertebrate Paleontology.

Находка долгое время пылилась в скромном музее Клуба юных натуралистов Гамильтона, но в 2017 году образец был подарен местному музею Вайкато, где исследователи из Университета Мэсси и Музея Брюса в Коннектикуте, США, смогли проанализировать останки.

Оказалось, что детская экскурсия 2006 года была не просто «удачной», а «исторической» — оказалось, что дети нашли окаменелости совершенно нового вида доисторических пингвинов.

Ученые измерили и отсканировали скелет, воссоздав его в виде 3D-модели. Они также сравнили кости с цифровыми версиями скелетов других пингвинов. Оказалось, что у нового вида «гораздо более длинные ноги», чем у остальных. Более длинные конечности, по мнению исследователей, вероятно помогали пингвину быстрее плавать и глубже нырять. Рост птицы составлял около 1,4 метра.

Длинные конечности и дали новому виду название — Kairuku waewaeroa. На языке маори Kairuku значит «ныряльщик, который возвращается с едой», а waewaeroa — «длинные ноги». Ученые с помощью методов сканирования и 3D-принтера, смогли воссоздать точную копию окаменелости, которую подарили музею Клуба юных натуралистов Гамильтона.

Напомним, ранее мы сообщали, что научное открытие ученые сделали в тропической зоне Анд, в районе реки Уальяга в Перу. Там они нашли новый вид ящерицы, назвав его Enyalioides feiruzae.