Обучение СБУ. Фото: Служба безопасности Украины

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Учения Службы безопасности Украины прошли на границе с Российской Федерацией.

В мероприятиях, которые состоялись в Черниговской и Сумской областях, были задействованы более 1,5 тыс. человек и более 100 единиц техники, в том числе беспилотные летательные аппараты. Тренировки проводили в условиях максимально приближенных к реальным, а на военных, инфраструктурных и стратегически важных объектах усилили режим безопасности. Об этом 17 сентября сообщил пресс-центр СБУ.

По легенде учений на территорию двух областей проникла условная диверсионно-разведывательная группа, которая пыталась совершить диверсии на нескольких оборонных и промышленных объектах. Нейтрализовали злоумышленников в районе пограничного пункта пропуска.

В учениях принимали участие подразделения СБУ, Госпогранслужбы, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Национальной полиции, а также представители органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Напомним, в августе спецы СБУ учились противодействовать диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей. Тренировки проходили в пяти городах района операции Объединенных сил — Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.