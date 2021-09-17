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Ракурс
Скала. Фото: Murcia

Украинка упала со скалы из-за эффектного фото для соцсетей

17 сен 2021, 14:26
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Туристка из Украины упала в пропасть, делая селфи в Испании. Женщина пыталась сделать эффектное фото на перилах «Балкона Средиземноморья» в городе Бенидорм.

Она потеряла равновесие и упала. Об этом пишет Murcia Today.

Очевидцы сообщают, что украинская туристка сорвалась со скалы и упала в море, ударившись о камни. Люди вызвали экстренные службы. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, одному из спасателей удалось добраться до украинки, которая находилась в бессознательном состоянии и получила серьезные травмы при падении.

Девушку эвакуировали в порт Бенидорм. Там был установлен временный шатер, где ее реанимировали. Далее туристку доставили в больницу Аликанте, где она находится до сих пор. На месте происшествия вместе с девушкой находился ее парень.


Напомним, ранее мы сообщали, что молния унесла жизни 11 человек, которые под дождем делали селфи на сторожевой башни Форта Амер — популярном туристическом объекте в расположенном на севере Индии в городе Джайпур (штат Раджастхан).

Источник: Murcia Today

Источник: Ракурс


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