Украинка упала со скалы из-за эффектного фото для соцсетей

Скала. Фото: Murcia

https://racurs.ua/n160322-ukrainka-upala-so-skaly-iz-za-effektnogo-foto-dlya-socsetey.html

Ракурс

Туристка из Украины упала в пропасть, делая селфи в Испании. Женщина пыталась сделать эффектное фото на перилах «Балкона Средиземноморья» в городе Бенидорм.

Она потеряла равновесие и упала. Об этом пишет Murcia Today.

Очевидцы сообщают, что украинская туристка сорвалась со скалы и упала в море, ударившись о камни. Люди вызвали экстренные службы. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, одному из спасателей удалось добраться до украинки, которая находилась в бессознательном состоянии и получила серьезные травмы при падении.

Девушку эвакуировали в порт Бенидорм. Там был установлен временный шатер, где ее реанимировали. Далее туристку доставили в больницу Аликанте, где она находится до сих пор. На месте происшествия вместе с девушкой находился ее парень.

Напомним, ранее мы сообщали, что молния унесла жизни 11 человек, которые под дождем делали селфи на сторожевой башни Форта Амер — популярном туристическом объекте в расположенном на севере Индии в городе Джайпур (штат Раджастхан).

Источник: Murcia Today