Новый коктейль COVID-вакцин разрешили в Украине

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В Украине разрешили комбинировать вакцины от коронавируса Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Министрество здравоохранения Украины еще в июле одобрило рекомендации Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики разрешить комбинировать мРНК-вакцины.

Пресс-служба Минздрава 17 сентября подтвердила, что если мРНК-вакцина того же производителя недоступна, то для второй прививки можно использовать вакцину на платформе мРНК другого производителя.

В случае, если первая прививка проведена вакциной Moderna, вторую можно делать Comirnaty/Pfizer-BioNTech и наоборот, но интервал между первой и второй дозами составит 28 дней.

Медики заверили, что комбинирование вакцин Moderna и Comirnaty/Pfizer-BioNTech является безопасным и эффективным.

В августе главный санитарный врач Украины Игорь Кузин напомнил, что некоторые вакцины можно смешивать и это не приведет к негативным последствиям. Он заявил, что успешно можно смешивать между собой мРНК-вакцины. То есть, если первая доза была Pfizer или Moderna, то вторая доза может быть сделана также Pfizer или Moderna. И эти вакцины можно смешивать.

Также допустимо смешивать вакцину AstraZeneca с вакциной мРНК. AstraZeneca может быть введена как первая доза, тогда как вторую дозу можно ввести мРНК-вакцину — Pfizer или Moderna.