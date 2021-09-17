Новий коктейль COVID-вакцин дозволили в Україні

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В Україні дозволили комбінувати вакцини від коронавірусу Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech.

Міністрество охорони здоров’я України ще у липні схвалило рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики дозволити комбінувати мРНК-вакцини.

Прес-служба МОЗ 17 вересня підтвердила, що якщо мРНК-вакцина того самого виробника недоступна, то для другого щеплення можна використати вакцину на платформі мРНК іншого виробника.

У випадку коли перше щеплення проведено вакциною Moderna, друге — можна робити Comirnaty/Pfizer-BioNTech та навпаки, але інтервал між першою і другою дозами становитиме 28 днів.

Медики запевнили, що комбінування вакцин Moderna та Comirnaty/Pfizer-BioNTech є безпечним та ефективним.

У серпні головний санітарний лікар України Ігор Кузін нагадав, що деякі вакцини можна змішувати й це не призведе до негативних наслідків. Він заявив, що успішно можна змішувати між собою мРНК-вакцини. Тобто, якщо перша доза була Pfizer або Moderna, то друга доза може бути зроблена також Pfizer або Moderna. І ці вакцини можна змішувати.

Також допустимо змішувати вакцину AstraZeneca з вакциною мРНК. AstraZeneca може бути введена як перша доза, тоді як другу дозу можна ввести мРНК-вакцину — Pfizer або Moderna.