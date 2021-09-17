Вибори в ОРДЛО. Фото: PRO_ Республіку. «Виборець»

https://racurs.ua/ua/n160319-vybory-v-ordlo-okupanty-zvozyat-ukrayinciv-u-rostovsku-oblast-foto.html

Ракурс

Незаконні вибори в ОРДЛО влаштувала Російська Федерація.

У п’ятницю, 17 вересня, в Росії стартували вибори до Держдуми РФ, на які незаконно тягнуть і жителів окупованих територій Луганської та Донецької областей. Проголосувати українцям пропонують онлайн — для цього в фейкових республіках відкрили майже 400 так званих інфоцентрів. Про це повідомляє видання «Новости Донбасса».

Тих виборців, які не можуть зареєструватися на онлайн-голосування, везуть в Ростовську область РФ. За словами очільника бойовиків ЛНР Дениса Пушиліна, для підвозу людей організували 825 автобусних рейсів та 12 поїздів.

Як пише сепаратистський Telegram-канал «PRO_ Республику. «Избиратель», жителів самопроголошеної Донецької народної республіки з 6.00 повезли на автобусах «голосувати» на виборчі дільниці в Ростовську область.

Раніше повідомлялося, що фейкова ДНР запустить безкоштовний потяг з 17 по 19 вересня до станції Успенська, що розташована на кордоні з Росією. Потягом зможуть скористатися ті, хто їде голосувати на виборах у Держдуму у Ростовську область.

Джерело: «Новости Донбасса»